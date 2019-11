Bewondering voor ritme Citius Facebook

Waar ze ook verschijnt, de sleepboot Citius is een publiekstrekker. De boot van Cees en Anita van Dongen nam afgelopen zomer deel aan diverse evenementen waar het publiek een kijkje in de machinekamer kon nemen. Daar staat de MAN G3VU42 met 130 stationaire toeren een rustgevend ritme te draaien met veel zichtbare bewegende delen.

‘Meneer, loopt dit schip op benzine of diesel?’

MAN G3VU42 publiekstrekker

Door Willem de Niet

De Citius is in 1904 bij Wilton in Rotterdam te water gelaten als Ampetco voor de American Petrol Company, de voorloper van Esso. ‘Ze voer jaren met een zolderschuit erachter met petroleum van Amsterdam naar Urk, dat toen natuurlijk nog een eiland was’, zegt de 64-jarige Van Dongen, laatste der Mohikanen uit een binnenvaartgeslacht.

‘Ik ben zelf op de binnenvaart geboren. Mijn ouders kwamen uit de binnenvaart, net als mijn opa en oma. Mijn vader voer 17-daagse reizen voor rederij Feenstra op de Jan van Scorel, het schip dat ooit voor de familie Verkade van de koekjes werd gebouwd. De Verkades hebben het maar een paar jaar in bezit gehad.’

Zeevaart

‘Na de Mulo ging ik naar de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen en aan het werk bij Smit Internationale. Daar heb ik als stuurman en kapitein 10 jaar lang een prachtige tijd gehad. Lange reizen gemaakt naar alle uithoeken van de wereld. Toen ben ik ermee gestopt, omdat ik vader werd van een drieling. Ik kon het mijn vrouw niet aandoen om steeds vijf maanden weg te zijn, tweeënhalve maand thuis en dan weer weg. Zodoende werd ik zeeloods in Vlissingen.

‘Daar heb ik 26 jaar gewerkt. Na een echtscheiding ontmoette ik Anita en rond 2000 kochten we onze eerste motorkruiser. Anita was van het kamperen. Maar ik heb gelijk gezegd dat ik dat niet zag zitten, verplicht blij kijken vanuit een stoeltje achter een hek. Zodoende kwam de kruiser er.’

Na de kruiser volgde de eerste omgebouwde sleper, in 1903 als Cito te water gelaten. ‘De boot was 15,80 meter lang en er stond een 100 pk Deutz in. Wij gaven haar de naam Equinox naar de dagen waarop dag en nacht even lang zijn, op 21 maart en 23 september. Toen ik haar kocht heette ze Horsey. Je noemt een schip toch geen paardje?’

Niet te koop

‘Toen we er heel wat jaren mee hadden gevaren kreeg ik een man achter me aan die het met alle geweld wilde kopen. Ook toen ik verschillende keren had gezegd dat ze niet te koop was, bleef hij volhouden. Toen hebben Anita en ik besloten zo’n prijs te vragen dat hij wel zou afhaken. Nou, mooi mis. Ik noemde de prijs, hij zei ‘goed’.

In oktober 2012 kochten Cees en Anita de Citius. ‘Die heette toen Tjoba en was een jaar jonger dan de Equinox. Bijzonder is wel dat beide schepen zijn omgebouwd bij Leenman in Zwolle, de Equinox in 1935, de Citius in 1954.’

Na de aankoop begon het grote opknappen. ‘Als loods werkte ik volgens een schema van zeven dagen op en zeven dagen af. Van die zeven vrije dagen had ik er meestal twee nodig om bij te komen. Maar daarna kon ik vijf dagen klussen.

Het feit dat de naam Cito voorbijkwam als een van de namen die de Equinox had en een dochter die Latijn spreekt, zorgden voor de naam Citius. ‘Cito betekent snel in het Latijn, citius sneller. En dit schip was groter, sterker en sneller dan haar voorganger. Dus dat vonden we passend.

‘De Equinox had 100 pk, deze boot begon met 165 pk en in 1960 heeft de vorige eigenaar daar via grotere voeringen en zuigers 240 van laten maken. Eerder is de boot, die een steilsteven had, van een Mayer-steven voorzien. Daarmee kon ijs beter worden gebroken. In de papieren vond ik de offerte en rekeningen van de ombouw nog. Het kostte 50.000 gulden en ze hebben er negen maanden over gedaan. De historie vermeldt niet waarom ze er zo lang over hebben gedaan.’

Laatste schipper

Van Dongen ging na de aankoop op zoek naar de laatste eigenaar die er beroepsmatig mee had gevaren. ‘Dat bleek Wim Meurs uit Maastricht te zijn geweest. Hij was van 1959 tot 1977 eigenaar en heeft er veel zand en stenen mee gesleept voor de Deltawerken. Dat was ook de reden dat hij het motorvermogen heeft laten vergroten. Wim Meurs leefde niet meer, maar zijn zoon Kees nog wel.

‘Ik heb hem benaderd en er ontstond al snel een goed contact. Vooral omdat hij zag dat de sleepboot weer in goede handen was. Er was door vorige eigenaren het nodige aan verbouwd, zeg maar aan geknutseld op niet-authentieke manier. Ik ben zo’n vier jaar bezig geweest om de oude staat weer terug te brengen.

‘Met Kees Meurs heb ik nog elk jaar wel twee keer contact. In de afgelopen jaren heb ik diverse spulletjes en spullen van hem gekregen die niet waren meeverkocht. Een van de dingen die zijn vader altijd op zak had, was een zwart doosje. Er bleek een toerentellertje in te zitten dat je op de nokkenas kon houden. Zo kreeg ik ook twee lepeltjes, reclame van de schroefleverancier. Leuk, die kleine dingen.’

Op havendagen heeft Van Dongen altijd veel aanspraak. En beantwoordt hij vragen van oude rotten en leken. ‘Dat doe ik graag, maar soms….. Er stond eens een stel op de kade waarvan de man zijn vrouw van alles vertelde. Alsof hij expert was. Ik liet hem begaan. Totdat hij naar mij toekwam en vroeg: “Meneer, loopt dit schip op diesel of benzine?” Toen was ik er ineens helemaal klaar mee.’