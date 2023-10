Arklow Ranger te water, Arklow Rambler klaar voor oplevering

De tewaterlatingen aan het Groningse Winschoterdiep volgen elkaar momenteel in sneltreinvaart op. Het is alsof oude tijden herleven toen na de Tweede Wereldoorlog bij meer dan 20 coasterwerven het ene na het andere schip van de helling rolde. Zo ging en gaat het nog steeds bij Royal Bodewes in Martenshoek.

Met drie bouwlocaties, in Martenshoek, Foxhol en bij buurman Ship and Steelbuilding (SaS) aan het Winschoterdiep is de ruim twee eeuwen oude scheepswerf een grote speler in de Noord-Nederlandse scheepsbouw.

Terwijl de Arklow Rambler (bouwnummer 823, IMO 9923231) nagenoeg klaar is om te worden opgeleverd werd vrijdag 6 oktober het zusterschip Arklow Ranger (bouwnummer 824) al te water gelaten. Het schip werd gedoopt door Harriet Foxton, shipbroker bij opdrachtgever Arklow Shipping.

De Arklow Rambler en Arklow Ranger zijn de respectievelijk derde en vierde uit een serie van zeven Eco Traders 6800 zonder ijsklasse die Royal Bodewes van Arklow in portefeuille heeft. De zusjes Arklow Racer en Arklow Rally werden reeds opgeleverd. Met de stapelloop van de Arklow Ranger werd de helling vrijgemaakt voor de Arklow Resolve (bouwnummer 825). Met een interval van drie maanden volgen nog de Arklow Rose (826) en Arklow Rover (827).

Uitgehaald

De Arklow Rambler (roepletters EIA2465) werd maandag 18 september door de sleepboten Waterpoort en Gruno IV uitgehaald naar open water. Na het compenseren in de buitenhaven van Delfzijl had een eerste korte proefvaart plaats op de Eems, waarna het schip ten behoeve van testen en aansluitend de technische proefvaarten ligplaats koos in de Eemshaven.

Deze serie Eco Traders 6800 wordt uitgerust met elektrotechniek van Piet Brouwer uit Urk. Brouwer neemt onder meer de engineering, panelenbouw en installatie voor zijn rekening. Verder is dit bedrijf verantwoordelijk voor de elektrische aandrijving voor de boegschroef en de installatie van het UMS alarmsysteem en de ledverlichting.

De algemene gegevens van de op gasolie varende, door Rina geclassificeerde serie, luiden: lengte 104,93 meter, breedte 15 meter, ontwerpdiepgang 6,50 meter, airdraught in ballast 21 meter, ruiminhoud 310.000 cft, deadweight op ontwerpdiepgang 6660 ton. In de machinekamer is een MaK 6M25C Tier II van 1740 kW bij 720 rpm geplaatst, goed voor 12 knopen.

De verwachte oplevering van de Arklow Ranger staat begin december gepland.

