Sleephopperzuiger Ghasha te water bij IHC Kinderdijk

KINDERDIJK 23 februari 2020, 16:09

Bij de Royal IHC werf in Kinderdijk is woensdag 19 februari een sleephopperzuiger te water gelaten voor de National Marine Dredging Company (NMDC) uit Abu Dhabi. Deze keer is het de Ghasha met een beuninhoud van 8.000 kubieke meter.