Geld en perspectief met 4530 handtekeningen voor behoud Koningspoort

ROTTERDAM

Twitter

21 juni 2019, 13:06

Wethouder Said Kasmi wil de Rotterdamse scheepshelling Koningspoort nog één keer financieel ondersteunen, waardoor de werf nog tenminste een jaar open kan blijven. Kasmi kreeg vrijdag 20 oktober een petitie met 4530 handtekeningen overhandigd en kwam in de raadsvergadering over de brug.