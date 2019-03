Schuttevaer Premium Tulip Oil produceert gas uit Q10-blok Facebook

Twitter

IJMUIDEN 15 maart 2019, 11:00

Via een onbemand werkend productieplatform op circa 20 kilometer ten westen van IJmuiden is Tulip Oil Netherlands begonnen met de productie van gas uit het Q10-veld. Hiervoor is een speciaal platform gebouwd door de Heerema Fabrication Group (HFG).