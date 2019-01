De Koninklijke Marine gaat twee schepen inzetten voor een zoektocht naar containers die eerder deze maand door de MSC Zoë van Mediterranean Shipping Company (MSC) zijn verloren. Het gaat om Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Vlaardingen die op zowel de Noordzee als de Waddenzee aan de slag gaan.

De Luymes is een hydrografisch opnemingsvaartuig dat normaal gesproken wordt ingezet voor het in kaart brengen van de zeebodem. De Vlaardingen is een mijnenjager van de Alkmaar-klasse, gespecialiseerd in het opsporen en onschadelijk maken van oude mijnen en andersoortige explosieven op en in de zeebodem. Beide marineschepen zijn uitgerust met moderne sonarapparatuur. Van de 291 overboord geslagen containers worden er nog ruim vijftig vermist. ( PAS