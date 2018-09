Schuttevaer Premium Vlaamse binnenvaart krijgt extra impuls van 81,5 miljoen euro Facebook

BRUSSEL 20 september 2018, 22:57

‘Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet meer over de weg. Dus investeren we volop in alternatieven voor de vrachtwagen', aldus de filosofie van Vlaams Mobiliteitsminister Weyts, die dat ook gebruikt als argument om meer bedrijfsleiders te verleiden om de file op de weg te ruilen voor de filevrije waterweg. ‘Want daar heeft iedereen belang bij.'