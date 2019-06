Schuttevaer Premium Minister pakt ‘harde laag’ bij Nijmegen snel aan Facebook

De ‘harde laag’ in de Waal bij Nijmegen wordt afgevlakt, waardoor de kans kleiner wordt dat schepen bij laag water contact maken en beschadigd raken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt in totaal 7,7 miljoen euro uit voor verbeteringen, heeft ze de Tweede Kamer in een brief laten weten.