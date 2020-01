OPINIE: Weten wij wel, wat wij vervoeren? Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 01 januari 2020, 12:53

‘Intussen lijkt het haast een traditie te worden in de laatste week van het jaar een beladen artikel te schrijven. Helaas is daar wederom een serieuze reden voor’, schrijft tankschipper Ton Quist (mts Primera). Vorig jaar was de ramp met MT Sanchi in relatie tot Ebis de directe aanleiding, nu de fosfine-tragedie van de familie De Waardt aan boord van het ms Fox. Quist ziet een structureel probleem: dat transporteurs vaak niet precies weten, wat zij in werkelijkheid vervoeren. Hij mailde zijn contacten in onder meer de binnentankvaart en brengt in een gedetailleerde ‘open brief’ dit probleem breder onder de aandacht.

Door Ton Quist

Er wordt opdracht gegeven ‘Sunpellets voor X’, ‘Gasolie voor Y’ , ‘Containers voor Z’ te laden, of ‘Baggerspecie van A naar B’ te brengen. Vervolgens staat er op de vrachtbrief / BL / cognossement een prachtige omschrijving, vaak uit het boekje. Maar klopt deze productomschrijving wel? Voldoet de werkelijke lading wel aan de productomschrijving op papier? Is alle relevante informatie aangaande de lading wel verstrekt? Ik heb zelf al meer dan eens meegemaakt dat nader onderzoek van mijn lading uitwees dat de productomschrijving inclusief classificatie op de BL niet correspondeerde met de inhoud van mijn ladingtanks.

Op papier wel…

Onlangs verscheen de KLPD aan boord, drie man sterk. Men vroeg mij, wat ik had geladen. Ik antwoordde: ‘Ik weet het niet. Op papier staat “naphta”.’ Men reageerde verbaasd: ‘Maar dan weet u toch, wat u hebt geladen?’ ‘Ja… op papier wel…’ Mijn ervaring is dat het benoemen dan wel classificeren van een product steeds meer op natte-vinger-werk begint te lijken. Bovendien lijkt er een sfeer te ontstaan van ‘wat niet weet, wat niet deert’. De voorbeelden uit alle vormen van transport in mijn artikel zeggen genoeg, denk ik.

Zowel in het geval Sanchi als bij de Fox stonden er mensenlevens op het spel. Reden genoeg voor mij om aan de fosfinevergiftiging aan boord van het ms Fox eveneens aandacht te besteden, want dit mag niet nog eens gebeuren. Aansluitend plaats ik de problemen met de Fox in een grotere context. Een kader, waarin iedereen betrokken bij overslag / vervoer mee te maken heeft, inclusief het ontbreken van noodzakelijke informatie. Het resultaat van deze aandacht treft u als bijlage aan. (Download op Schuttevaer.nl de open brief ‘Weten wij wel, wat wij vervoeren‘)

IJdele hoop

Als schrijver van dit soort artikelen hoop je altijd dat iedereen zich gewaar wordt van de problematiek en er iets zal veranderen. Tegelijkertijd realiseer je je ook dat dit dikwijls ijdele hoop is; men neemt het vaak slechts ter kennisname aan en gaat over tot de orde van de dag. Wat meestal neerkomt op het eerst veiligstellen van de eigen positie en aansluitend het verdienen van geld. Echter, wie niet waagt, wie niet wint en daarom deze open brief.

Mocht u het met de inhoud van het artikel eens zijn, ziet u het probleem ook en bent u zich bewust van de eventuele ernstige gevolgen, welke u misschien ook zouden kunnen overkomen, aarzel niet anderen het artikel dan ook te laten lezen. Het gaat in het ergste geval om mensenlevens. Wie weet, verandert er dan toch nog iets in positieve zin en weten transporteurs te zijner tijd precies, wat zij vervoeren!

Ik wens U een voorspoedig en leerzaam 2020.

Passages en duiding

Vanwege de beperkte ruimte in de krant, selecteerde de Schuttevaer-redactie enkele passages uit het artikel van Quist. Daarin duidt hij de concentratie fosfine aan boord van de Fox, wijst op de ruime waarden uit het Plan van Aanpak bij Haven Amsterdam, pleit voor een onderzoek ‘tot op de bodem’ door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een voorstel doet voor een ‘nationale transportinformatierichtlijn’ (de ‘Fox-wet’).