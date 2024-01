Reconstructie aanvaring watertaxi en rondvaartboot: onoplettendheid met grote gevolgen

De watertaxi MSTX 21 haalt om 13:09 uur vier passagiers op bij Hotel New York en zet de eerste twee daarvan af in de Rotterdamse Veerhaven. Daar staan drie mensen te wachten, twee ouders en een kind. Zij willen mee met de watertaxi, maar hebben geen afspraak gemaakt. Na goedkeuring van de centrale laat de schipper de drie passagiers aan boord. Om 13:16 uur verlaat de watertaxi – met aan boord de schipper en vijf passagiers – de Veerhaven en vaart via de Nieuwe Maas in noordoostelijke richting naar de Leuvehaven.

Routine

Rondvaartboot Marco Polo maakt zich op voor de derde rondvaart van die donderdag. Het schip moet om 13:15 uur vertrekken, maar heeft een beetje vertraging. Aan boord van de 43 meter lange Marco Polo zijn 84 passagiers. Om 13:17 uur vertrekt de Marco Polo van de afmeerponton van Spido. Het schip vaart zoals altijd in noordoostelijke richting de Nieuwe Maas op.

Tekst gaat verder onder de foto

De watertaxi passeert na het verlaten van de Veerhaven een binnenvaartschip bakboord-bakboord en nadert de Erasmusbrug. De MSTX 21 is een langzaam varende watertaxi en heeft een maximumsnelheid die iets boven de 20 kilometer per uur ligt. Aan bakboordzijde kan de watertaxi de Marco Polo nog nagenoeg stil zien liggen.

Negen minuten lang gevangen in een luchtbel

Om 13:18 uur, vlak voordat de watertaxi onder de Erasmusbrug doorgaat, passeert de watertaxi het in de afvaart zijnde passagierschip Liza. Die passage is eveneens bakboord-bakboord, wat inhoudt dat de Liza precies tussen de watertaxi en de Marco Polo vaart. De watertaxi kan de Marco Polo dan niet zien. De Marco Polo heeft inmiddels de kade verlaten en vaart op haar beurt ook onder de Erasmusbrug door. De exacte snelheid van de Marco Polo heeft de Onderzoeksraad niet kunnen vaststellen, maar die zou niet afwijkend zijn van andere keren.

Directe zichtlijn

Het is 13:19 uur en de watertaxi wil direct na het passeren van de Erasmusbrug de Leuvehaven invaren. Daarvoor zet de schipper een flauwe bocht in noordelijke richting in. Het passagierschip Liza is intussen uit het zicht en er is weer een directe zichtlijn tussen de watertaxi en de Marco Polo. De schipper van de watertaxi heeft echter zijn blik gericht op de Leuvehaven, om te zien of daar geen schip uit komt varen. Bovendien heeft de gezagvoerder van de Marco Polo geen vertrekmelding gedaan op het marifoonkanaal, terwijl dat wel zou moeten.

Tekst gaat verder onder de foto

12 seconden lang kunnen de watertaxi en de rondvaartboot elkaar zien. De watertaxi bevindt zich echter in de dode hoek van de rondvaartboot. De schipper van de watertaxi kijkt naar de Leuvehaven. Een van de passagiers ziet de rondvaartboot wel en waarschuwt de schipper van de watertaxi. Onduidelijk is of de schipper die waarschuwing heeft gehoord.

De watertaxi verschijnt dan ineens wel in het zicht van de gezagvoerder van de Marco Polo. Dat verwacht de gezagvoerder niet, want de afspraak is dat langzaam varende watertaxi’s stuurboordwal varen. Dat had in dit geval betekend dat de watertaxi vanuit de Veerhaven de oversteek had moeten maken en dan ter hoogte van de Leuvehaven opnieuw haaks het vaarwater over had moeten steken. Het enige wat nog resteert is een noodstop. Maar het is te laat. Een aanvaring is onvermijdelijk. De watertaxi kapseist en blijft ondersteboven in het water drijven. Een luchtbel zorgt ervoor dat de vijf passagiers en de schipper kunnen blijven ademen. De schipper probeert de schuifdeur van de watertaxi te openen, maar dit lukt niet.

Angstige minuten

Negen minuten lang zitten de zes inzittenden gevangen in een luchtbel onder water. Een andere watertaxi weet in die tijd een touw vast te maken en de omgeslagen watertaxi te draaien. Negen minuten na de aanvaring kunnen de vijf passagiers en de schipper via de achterzijde het schip levend verlaten. Een van de passagiers houdt er een gebroken arm aan over, een ander gekneusde ribben.