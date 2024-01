Schippers watertaxi negeren vaarregels

Stuurboordwal

De schippers van de watertaxi in Rotterdam houden zich geregeld niet aan het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de interne vaarinstructies van hun opdrachtgever. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport over de aanvaring tussen een watertaxi en een Spido-rondvaartboot, vorig jaar juli. Zo wordt de Nieuwe Maas vaak schuin in plaats van haaks overgestoken en wordt onvoldoende stuurboordwal gehouden.