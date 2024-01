Nieuwe ronde populaire Stage V-subsidie uitgesteld

‘De subsidieregeling is, net als veel andere subsidieregelingen, gebaseerd op de Algemene GroepsVrijstellingVerordening (AGVV). Deze is recent gewijzigd in Europa en die wijzigingen moeten wij ook doorvoeren’, vertelt Niels Kreukniet van In-Cite. ‘Verandering is bijvoorbeeld dat er minder subsidie gegeven mag worden aan bedrijven die nog fossiele brandstoffen gebruiken.’ En daar zit een probleem voor deze regeling. De subsidie is voor een nieuwe Stage V-motor, maar die draaien op de fossiele brandstof gasolie.

Daar is volgens Kreukniet wel een mouw aan te passen. ‘Er moet aangetoond worden dat het bedrijf duurzamer is dan concurrenten. Dat is in het geval van de binnenvaart bijvoorbeeld een vrachtwagen. De precieze uitwerking daarvan volgt nu. Op het ministerie wordt nu hard gewerkt aan hoe deze regeling zoveel mogelijk intact kan blijven binnen de nieuwe regels.’

De regeling

De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart bestaat sinds 2021 en is intens populair onder schippers. De regeling bestaat uit twee delen, subsidie voor een Stage V-motor en subsidie voor een SCR-katalysator. Het eerste deel van de subsidie kende in 2023 eigenlijk het laatste jaar, maar is wegens de grote vraag verlengd. In 2023 was er acht miljoen beschikbaar, in plaats van de geplande 800.000 euro. In 2024 is er opnieuw acht miljoen beschikbaar, in 2025 is dit naar alle waarschijnlijkheid opnieuw het geval. In 2023 deden 200 schippers een aanvraag voor subsidie voor een Stage V-motor. In 2022 waren dat er 120, waarvan er 44 subsidie kregen. Destijds was er 5,9 miljoen euro beschikbaar.

Het tweede deel van de subsidie, die voor een SCR-katalysator, is minder populair. Daar bleef tot nu toe ieder jaar geld over van de beschikbare 12,9 miljoen euro.

