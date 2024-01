Aan de reis: vrachttarieven dalen in de eerste week van het nieuwe jaar

De wereldwijde olieprijzen sloten de eerste week van het jaar met verlies af. Brent crude eindigde op $ 77,59 per vat en WTI op $ 72,29 per vat. Ondanks de ingestelde productiebeperkingen van de Opec staan de olieprijzen de laatste weken onder druk door een hoge productie in de Verenigde Staten. Mede hierdoor zijn de voorraden in het land enorm toegenomen.

Zo namen de benzinevoorraden in de eerste week toe met 10,9 miljoen vaten tot een totale voorraad van 237 miljoen vaten. Dit is de grootste wekelijkse stijging in meer dan 30 jaar. De destillaten-voorraad van het land nam met 10,1 miljoen vaten toe tot een totaal van 125,9 miljoen vaten. Opvallend is, dat de levering van distillaatproducten tot het laagste niveau sinds 1999 is gedaald. Een van de redenen hiervoor zijn de milde wintertemperaturen die in Noord-Amerika de vraag limiteren.

Tegenover de toenemende benzine- en distillaten-voorraden staat een afnemende voorraad ruwe olie. Die daalde afgelopen week met 5,5 miljoen vaten. Een van de oorzaken hiervoor is de gelimiteerde doorgang in de Rode Zee. Door aanvallen van Houthi-rebellen zijn veel schepen genoodzaakt om te varen via Zuid-Afrika. Het aantal actieve olieboorinstallaties in de Verenigde Staten steeg in het nieuwe jaar naar een totaal van 501.

ARA en Rijn

De eerste week van 2024 begon relatief rustig, waardoor vrachttarieven in de ARA een kleine daling hebben doorgemaakt. Waar afgelopen jaar de vraag naar transport en product de markt en vrachttarieven ondersteunden, ondervinden enkele marktspelers nu meer moeite met het indelen van hun schepen en het vinden van geschikte reizen. Dit komt mede door het toegenomen aantal actieve schepen in het ARA-gebied en de kortere werkweek. Desondanks blijven veel marktspelers positief en verwachten ze dat de rustige start van het jaar slechts een langzame opstart is en geen blijvend effect heeft.

Vrachttarieven op de Rijn begonnen de eerste week van dit jaar met een sterke daling. Enkele kanalen in Noord-Duitsland werden aan het begin van de week weer vrijgegeven, waardoor de beschikbare scheepscapaciteit in het gebied sterk toenam. Door de hoge waterstanden konden enkele aan de Rijn gelegen los- en laadplaatsen met een volle aflading worden bereikt, waardoor minder schepen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. De hoge waterstanden hinderen de markt ook, al kon afgelopen week aan de geringe vraag naar product en transport worden voldaan.

Weekgemiddeldes ARA vrachttarieven

Prijs per euro/kton

Range: 2-6kton weekgemiddelde Laagste prijs van de week Hoogste prijs van de week Cross Harbor € 6,36 € 6,20 € 6,60 Rotterdam – Antwerp/Amsterdam € 7,36 € 7,20 € 7,60 Antwerp – Amsterdam € 8,37 € 8,20 € 8,60 Flushing – Antwerp € 8,35 € 8,00 € 8,50 Flushing – Rotterdam € 8,88 € 8,80 € 9,30 Flushing – Amsterdam € 9,35 € 9,25 € 9,60 Ghent – Flushing € 8,60 € 8,30 € 8,80 Ghent – Antwerp € 8,70 € 8,50 € 8,90 Ghent – Rotterdam € 9,06 € 9,00 € 9,50 Ghent – Amsterdam € 9,60 € 9,50 € 9,75

Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

Prijs per euro/kton

range: 0-3kton Weekgemiddelde Weekgemiddelde Gasolie Weekgemiddelde benzine Duisburg € 15,40 € 14,65 € 16,15 Dortmund* € 18,40 € 18,40 – Cologne € 19,10 € 18,35 € 19,85 Koblenz* € 22,40 € 22,40 – Frankfurt* € 27,10 € 27,10 – Mannheim € 27,60 € 26,85 € 28,35 Karlsruhe € 30,00 € 29,25 € 30,75 Strasbourg € 31,80 € 31,05 € 32,55 Basle EUR € 36,33 € 35,58 € 37,08 Basle CHF 33,80 CHF 33,05 CHF 34,55 CHF

