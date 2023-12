Aan de Reis: Amerikaanse olieproductie naar recordhoogte

De olieprijzen zijn afgelopen week licht gestegen, ondanks de opmerkelijke productiestijging in de Verenigde Staten. Noord-Amerika is tegenwoordig een van de grootste olieproducenten ter wereld met een recordproductie van 21,4 miljoen vaten per dag.

De laatste keer dat het land deze productiecijfers behaalde was in februari 2020, vlak voordat de coronapandemie de wereldwijde economie tot een stilstand bracht. Ook de olie-export breekt records. Die ligt bijna gelijk met de gehele productie van Saoedi-Arabië of Rusland.

Brent crude sloot de week af op $ 79,07 per vat en WTI op $ 73,56 per vat. Dit ligt nog ver onder de beoogde doelstellingen van de Opec+.

Opec onder druk

De Opec heeft het afgelopen tijd erg zwaar gehad. De productiebeperkingen om de wereldwijde productprijzen op te schroeven hielpen onvoldoende. De recordproductie van de Verenigde Staten gooit nog meer roet in het eten, waardoor ook de productiebeperkingen voor 2024 teniet worden gedaan. Daarbovenop heeft Angola aangegeven de Opec te verlaten. Het Afrikaanse land zegt geen vertrouwen meer te hebben in Opec. Het Opec-aandeel in de wereldwijde oliemarkt is flink gezakt.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in het ARA-gebied hebben hun dalende trend afgelopen week doorbroken. De prijzen stabiliseerden door een toenemende vraag naar transport. Doordat Kerstmis dit jaar op maandag en dinsdag viel, beleefde de markt een lang vrij weekend. Hierdoor zijn de meeste nominaties aan het begin van afgelopen week al gedaan. Door de feestdagen is de laatste week van het jaar ook een kortere werkweek, waardoor we geen grote schommelingen in de vrachttarieven meer verwachten.

De vrachttarieven op de Rijn zijn wederom zo goed als gelijk gebleven. Het gebied wordt de laatste weken geteisterd door hoge waterstanden, waardoor de transportmogelijkheden naar verschillende Rijnbestemmingen worden gehinderd. Ook volgende week komt er weer een hoogwatergolf aan, waardoor het peil met meer dan twee meter kan stijgen.

Volgens het Waterschap Rijn en IJssel kan het water in de Rijn komende week het hoogste niveau in 12 jaar bereiken. Maar ook voor de vrachttarieven op de Rijn verwachten we in de laatste week van dit jaar geen grote veranderingen meer. Door de hoge waterstanden en de vertragingen bij belading in de ARA, zal er hoogstwaarschijnlijk weinig handel worden gedreven.

ARA vrachttarieven

Prijs in euro/ton

Range: 2000-6000 ton Weekgemiddelde Laagste prijs Hoogste prijs Vletwerk € 6,42 € 6,20 € 9,10 Rotterdam-Antwerpen/Amsterdam € 7,43 € 7,30 € 8,20 Antwerp-Amsterdam € 8,44 € 8,30 € 8,60 Vlissingen-Antwerpen € 8,44 € 8,00 € 8,50 Vlissingen-Rotterdam € 9,09 € 9,00 € 9,30 Vlissingen-Amsterdam € 9,54 € 9,45 € 9,60 Gent-Vlissingen € 8,73 € 8,30 € 8,80 Gent-Antwerpen € 8,80 € 8,50 € 8,90 Gent-Rotterdam € 9,19 € 9,10 € 9,50 Gent-Amsterdam € 9,75 € 9,60 € 9,75

Rijn vrachttarieven

Prijs in euro/ton

range: 0-3000 ton Weekgemiddelde Gasolie Benzine Duisburg € 18,50 € 17,50 € 19,50 Dortmund € 22,00 € 22,00 – Keulen € 24,00 € 23,00 € 25,00 Koblenz € 26,70 € 26,70 – Frankfurt € 31,70 € 31,70 – Mannheim € 32,20 € 31,20 € 33,20 Karlsruhe € 35,20 € 34,20 € 36,20 Straastburg € 37,20 € 36,20 € 38,20 Bazel EUR € 44,98 € 43,98 € 45,98 Bazel CHF 42,50 CHF 41,50 CHF 43,50 CHF

