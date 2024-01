Kolossale vloot vist in Het Kanaal op pijlinktvis

Megavangsten in 2023 hebben ertoe geleid dat dit jaar nog meer kotters gericht vissen op pijlinktvis en zeekatten. In de eerste week van januari waren bijna 70 Nederlandse vaartuigen en vissersvaartuigen onder buitenlandse vlag met Nederlands belang actief in Het Kanaal.

Het waren aanvankelijk de flyshooters die de laatste jaren vanuit het Franse Boulogne en het Belgische Oostende steeds meer pijlinktvis en zeekatten in hun netten aantroffen. In de eerste maanden van 2022 boekten zij goede resultaten, vooral pijlinktvis is populair, omdat daar na aanlanding grof voor wordt betaald. In het laatste kwartaal van 2022 en het eerste van vorig jaar boekten de flyshooters en het handjevol kotters dat met de bordentrawl viste wederom topresultaten. Besommingen van 50.000 tot 100.000 euro per weekreis waren geen uitzondering.

Minder brandstof

Vanwege dat succes groeide het aantal deelnemende vissersvaartuigen in Het Kanaal eind vorig jaar gestaag. In december was de vloot flink gegroeid door de komst van enkele Belgisch gevlagde kotters, maar ook vissers met kleinere Nederlandse kotters, zoals de YE-238, TH-5, IJM-8 en de UK-68 hebben hun zinnen gezet op inktvis.

Voordeel bij deze visserij is, dat minder brandstof nodig is. Dat geldt ook voor grote kotters die normaliter de boomkorvisserij op tong uitoefenen. De TX-43, OD-6, BCK-40, H-225, P-224, Z-35 en de Z-115 zijn grote bokkers die technisch zijn uitgerust om met een enkelvoudige bordentrawl op inktvis te vissen.

