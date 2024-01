Eerste motorjacht stapvoets naar boot Düsseldorf geleid

Het motorjacht heeft een gewicht van 67 ton en is uit de Rijn getild door de scheepskraan ‘Big Willi’. Het zal een plekje krijgen op een van de grootste beurzen ter wereld op het gebied van jachten en watersporten. De Princess Y85 is het eerste motorjacht dat door de scheepskraan ‘Big Willi’ uit het water is gehesen.

Met bijna 237.000 bezoekers uit meer dan 60 landen en meer dan 1.500 exposanten in 16 beurshallen, is boot Düsseldorf de place to be voor watersportliefhebbers.

