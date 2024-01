Zware Kees: Kerstavond in het zeemanshuis

Column

Het is druk in het zeemanshuis; Filipijnen, Indiërs (of Pakistani, die twee hou ik slecht uit elkaar), Oekraïners, Engelsen, Russen en een handjevol Nederlanders zitten aan tafeltjes achter een pul bier. Ze kijken onophoudelijk op hun telefoon (gratis wifi) en praten geanimeerd met elkaar. Even ‘van die boot af’ zullen een aantal zeker hebben gedacht.