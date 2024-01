IMO: 18 scheepvaartbedrijven varen om via Zuid-Afrika door onrust Rode Zee

Volgens Arsenio Dominguez heeft een ‘aanzienlijk aantal bedrijven’ besloten voortaan via Zuid-Afrika te varen ‘om aanvallen op schepen en natuurlijk de impact op opvarenden in het bijzonder te verminderen’. De Deense rederij Maersk maakte dinsdag bekend de Rode Zee langer te mijden vanwege de onrust in het gebied. Zaterdag werd een van haar schepen belaagd en kon een aanval ternauwernood worden afgeslagen.

Ook de Duitse rederij Hapag-Lloyd blijft de Rode Zee voorlopig mijden, werd gisteren bekend, omdat het concern de situatie daar nog niet veilig genoeg vindt voor zijn schepen.

Houthi-rebellen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza hebben door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen herhaaldelijk schepen aangevallen op de Rode Zee. Die wordt beschouwd als een van de belangrijkste scheepsroutes voor de wereldhandel, omdat deze via het Suezkanaal in Egypte de Middellandse Zee met de Indische Oceaan verbindt.

Nederland heeft eerder woensdag samen met elf landen de Houthi’s opgeroepen direct een einde te maken aan ‘illegale’ aanvallen op commerciële en marineschepen in de Rode Zee. Die aanvallen ‘vormen een onacceptabel gevaar voor schepen en zeelieden van over de hele wereld’, schreef demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) op X.