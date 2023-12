Telematicadag 29 december in teken van cybersecurity

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) houdt 29 december de 26 e Telematicadag op het KSCC-centrum in de Nijmeegse Waalhaven. Dit jaar staat het programma in het teken van cybersecurity. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en digitalisering van papieren documenten.

Het gebruik van digitale techniek neemt een grote vlucht, ook in de binnenvaart. Smartphone, elektronische kaart en diverse computers in de stuurhut zijn niet meer weg te denken. Ook de ‘connectivity’ tussen wal en schip neemt toe, bijvoorbeeld door het binnenhalen van updates, maar ook door trackpilots en besturing vanaf de wal. Daarmee nemen volgens het BTB ook de risico’s toe als het gaat om cybersecurity en het gevaar te worden gehackt. ‘De vraag of we hier wel voldoende van bewust zijn, staat centraal op de Telematicadag.’

Daarom nemen sprekers vanuit onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Rijkswaterstaat en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de bezoekers mee ‘in de wereld van digitale criminaliteit en de mogelijke gevaren die op ons afkomen’.

Telematica Award

Tijdens de Telematicadag wordt ook de Telematica Award 2023 uitgereikt. Deze prijs is voor iemand die een meer dan gemiddelde bijdrage heeft geleverd aan de toepassing van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen. Vorig jaar ging de prijs naar Ivo ten Broeke. Hij is Rijnvaartcommissaris en projectmanager RIS. Hij kreeg de award onder meer omdat hij bepalend is geweest voor de RIS-directive. De jury kwalificeerde hem zelfs als de nestor van RIS. Ook speelde hij een grote rol bij de invoering van AIS.

De Telematicadag wordt gehouden op het KSCC, Waalhaven 1K, 6541 AG Nijmegen (navigatie: Havenweg). Het centrum is geopend vanaf 09:30 uur. Het programma begint om 10:00 uur.

Download dagprogramma. (https://binnenvaart.org/wp-content/uploads/2023/12/Programma-TM-dag-2023.pdf)

Lees ook: Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke wint Telematica Award: ‘Niet KBN is bepalend, maar Sunniva Fluitsma’ Lees ook: Jubileumeditie Telematicadag op KSCC Nijmegen