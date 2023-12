Noorse Swan Atlantic in Rode Zee aangevallen

Een Noors schip is in de Rode Zee aangevallen. Volgens Amerikaanse functionarissen kwamen de projectielen uit dat deel van Jemen dat wordt gecontroleerd door de Houthi-beweging.

Het zou dan de jongste aanval kunnen zijn van Houthi’s op schepen in het Rode Zeegebied uit protest tegen het Israëlische offensief in Gaza. De opstandelingen waarschuwden herhaaldelijk alle schepen die banden hebben met Israël als doelwit te beschouwen.

Volgens de eigenaar van de Noorse Swan Atlantic is geen van de bemanningsleden gewond geraakt. Wel is er enige schade. Het schip vervoert plantaardige oliën en vaart naar het eiland Réunion bij Madagaskar. Het schip is eigendom van Inventor Chemical Tankers AS.