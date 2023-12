Maritieme Dienstverlening en Kust wil maritieme dienstverlening uitbreiden

MDK is als agentschap een zelfstandig werkend onderdeel van de Vlaamse overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Het staat in voor onder meer de loodsdiensten en de Vessel Traffic services.

‘De laatste jaren konden we veel realiseren, maar we moeten blijven vernieuwen,’ steekt administrateur-generaal Nathalie Balcaen van wal. “Ik denk bijvoorbeeld aan de verdere vergroening. We hebben nu al drie volledig elektrische schepen die echt wel een verschil maken. Onze afdeling VLOOT heeft nog meer groene ambities. Tegen 2030 willen we de CO2-uitstoot van onze schepen met 40% verminderen. In november won de jongste VLOOT-veerboot, de volledig elektrische Vaar-Wel Raveel, een PUBLICA-award, een bekroning voor de meest inspirerende overheidsprojecten.’

‘We konden ook al veel know-how opbouwen over de nieuwe generatie schepen. We hebben meer dan 45 vaartuigen waarop we nieuwe smart shipping technologieën kunnen uitproberen. Samen met Nederland laten we op de Westerschelde al geruime tijd testen toe met technologie voor toekomstige autonome vaart. Ook hier moeten we verder op bouwen en in de gepaste wetgeving voorzien. Aan een versnelde overgang naar een volgende generatie smart shipping schepen voor goederentransport in de EU werken we graag met volle overtuiging mee.’

Elektrificatie

Het is geen toeval dat de drie eerste operationele elektrische schepen van MDK veerboten zijn. ‘Gelet op de kleine afstanden die van oever tot oever worden afgelegd is het elektrificeren van veerboten uitermate haalbaar. Het bewijst ook dat personenvervoer over water een topprioriteit blijft van MDK. Zowel met onze veerdiensten als met DeWaterbus, die in Antwerpen de bus- en tramdiensten van De Lijn aanvult. Toch is ons volgende elektrische project géén veerboot, maar een beloodsingschip. Kleiner dan een veerboot, maar wel veel sneller en wendbaarder. Ook onze andere beloodsingsschepen hopen we tijdens de volgende legislatuur te vernieuwen’ aldus Balcaen.

In 2023 konden voor het eerst mastodonten met een diepgang van 16 meter diepgang via de Schelde naar en van Antwerpen varen. ‘Mede dankzij onze loodsen en de mensen van Scheepvaartbegeleiding. We blijven dan ook een grote rol spelen in de nautische keten. Zo blijft onze dienst Hydrografie de Scheldebodem in kaart brengen. We willen onze dienstverlening verder uitbreiden én onze eigen organisatie blijven verbeteren. Het is daarbij van cruciaal belang dat we niet alleen diepterecords verbreken, maar de toegang tot onze havens ook vlot, veilig en betrouwbaar houden, door meer te investeren in mensen, in materiaal en in de optimalisatie van de operationele organisatiestructuur.’

Samenwerking met Nederland

Hiervoor werkt het agentschap al jarenlang nauw samen met Rijkswaterstaat Nederland. ‘Via het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB). Samen zijn we verantwoordelijk voor vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Westerschelde. Er opereren tal van spelers. Om sommigen van hen – zoals loodsen en binnenschippers – dichter bij elkaar te brengen en meer oog te krijgen voor elkaars prioriteiten, hebben we recent, vanuit het GNB, Get on Board gelanceerd, een bewustmakingscampagne rond veiligheid op de Westerschelde. Samen met Nederland gaan we ook voorzien in de volledige verkeersbegeleiding op het kanaal Gent-Terneuzen.’