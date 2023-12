Vooroplopen is de enige manier voor Holland Shipyards Group

Het eerste binnenvaartschip op waterstof en een 3D-geprinte autonome pont voor de Olympische Spelen in Parijs. Ook afgelopen jaar was Holland Shipyards Group betrokken bij dé innovatieve scheepsbouwprojecten in Nederland. Een hele bewuste keuze, vertelt directeur Marco Hoogendoorn. ‘Als we vooroplopen, zie je dat die investering zich, op termijn, vaak wel loont.’

Innovatie heeft altijd al hoog in het vaandel gestaan van de Hardinxveldse scheepswerf. ‘In 2010 bouwde wij het eerste dieselektrische binnenvaartschip. De Amulet won in 2011 de Schip van het Jaar-prijs’, vertelt Hoogendoorn. ‘Of het Eddy Tug-project. Waar ingezet werd op brandstofbesparing voor sleepboten. Daar hebben we ook veel van geleerd.’

Het grote voordeel van de innovatieve projecten is wat Hoogendoorn de ‘spin-off’ noemt. ‘Het is binnen innovatieve projecten zelden zo dat je nog eens veertig van die schepen gaat bouwen.’ Het gaat volgens de scheepswerf-directeur om de ‘zijsprongen’ en de ‘andere contacten’.

Autonome pont

‘Zoals de autonome pont die we samen met Roboat en een Franse partner bouwen. Wij doen veel ponten, maar dit bootje is 9 bij 4 en valt daarmee eigenlijk buiten onze business. En er zit wel subsidie bij dit project, maar het vraagt nog steeds om een forse investering van onze kant. De winst zit hem vooral in de ervaring die wij opdoen met autonomie.’ En het 3D-printen? ‘Dat idee is ontstaan op een vrijdagmiddagborrel. Zulke dingen moet je hier niet zeggen, want dan gaan we het doen.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Hoogendoorn denkt zo een voorsprong te kunnen pakken op andere werven in nieuwe ontwikkeling. ‘Als voorbeeld: we bouwden in 2016 de eerste batterij-veerponten. Die markt komt nu in Nederland op, de rest van de wereld moet nog volgen. Daarmee lopen we dus niet een paar bouwnummers voor, maar gewoon zes jaar.’

Waterstof

Het pontje voor Parijs nadert de afronding en is een ‘heel gaaf ding’. Maar, 2023 was toch vooral het jaar van de H2 Barge 1.

Als FPS Maas ging het 110 meter lange containerschip naar de werf. Aan de scheepsbouwer om het schip klaar te maken voor waterstof. ‘We moesten voor ieder onderdeel het wiel uitvinden, zijn tegen veel dingen aangelopen.’ Het is het lot van een innovatieve werf. Hoogendoorn benadrukt meerdere malen het belang van andere partijen in dit soort projecten. ‘We omringen ons met partijen die willen vernieuwen, ontwikkelen, verduurzamen. Future Proof Shipping is bijvoorbeeld een hele fijne club om mee te werken. Ze zijn onze klant, maar we zitten er echt samen in. De communicatie is heel open.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Inmiddels bouwt Holland Shipyards Group ook het tweede schip om voor Future Proof Shipping, de FPS Waal. ‘We hebben veel geleerd van het eerste project. Toen dachten we dat we het wel gingen redden met alleen de bouwtekeningen, maar kwamen onverwachte dingen tegen. Nu hebben we een complete 3D-scan gedaan.’

Dat is precies het voordeel wat Hoogendoorn wil pakken. ‘We zien de markt een bepaalde kant opgaan. We hebben liever nu de kosten en dan laten we het de komende jaren op ons afkomen. Als we vooroplopen dan zie je dat die investering, op termijn, vaak wel loont.’

