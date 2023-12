Laatste hoop op snelle berging garnalenkotter YM-22 vervliegt

De hoop op een spoedige berging van de garnalenkotter YM-22 Black-Jack lijkt vervlogen, nu ook de laatste poging van donderdagmiddag is mislukt. In eerste instantie was men hoopvol om tijdens het hoge water van donderdag 17:30 uur de kotter vlot te brengen, maar de kotter kwam niet van haar plek.

Eigenaar Ed Reker is zelf verantwoordelijk voor het lostrekken van de kotter. Professionele bergers zijn er niet bij betrokken. Boze tongen beweren dat Reker niet verzekerd is voor dit soort calamiteiten. Dochter Lisette zegt niet te weten of haar vader is verzekerd en Reker zelf houdt dit soort vragen af. Wel maakt Lisette Reker duidelijk dat haar vader het op deze manier niet kan blijven bekostigen. Ook omdat er nu geen inkomsten meer zijn.

Hulpactie

Het positieve is dat de crowdfund-actie boven verwachting goed is ontvangen. Er is inmiddels ruim 40.000 euro binnen. Collega-vissers proberen Reker te helpen. De Eurokotter WR-244 Henk Jan van Visser & Van der Plas uit Katwijk aan Zee verliet IJmuiden speciaal om hand- en spandiensten te verlenen, net als de grote boomkorkotter KW-45 Anna Hendrika van Rederij H. Messemaker uit Katwijk aan Zee. De 2000 pk sterke kotter was die ochtend in IJmuiden binnengekomen van een volle visweek. In de middag voer de kotter naar Zandvoort om de kotter los te trekken. Maar ondanks de inzet van 2000 pk, lukte dat niet. Toen het water begon te zakken werd de poging gestaakt en keerden beide kotters terug naar IJmuiden. De KW-45 ging kort daarna weer weg voor een volgende visreis. In het ergste geval kan de kotter weleens maanden op het strand blijven liggen.

Afzijdig

Hulp van Rijkswaterstaat is vooralsnog niet te verwachten. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het weghalen van het schip in eerste instantie bij de eigenaar ligt. De taak van Rijkswaterstaat is in deze om te kijken naar de veiligheid van de vaarweg en de waterkering en of er geen milieuverontreiniging ontstaat. Hoewel de kotter op gemeentelijke grond van Zandvoort ligt, speelt de gemeente zelf evenmin een rol in de berging. Ook die neemt een afwachtende houding aan.