Negen landen gaan Noordzee samen inrichten

De negen landen rond de Noordzee willen deze zee samen efficiënter gebruiken en beschermen. Daarover zijn dinsdag 21 november afspraken gemaakt tijdens de Noordzeetop in ‘de Kas’ bij Villa Ockenburg in Den Haag. Tot nu toe werkten de landen vooral samen binnen afzonderlijke sectoren, zoals de energie-, visserij- en natuursector. Nu gaan de afspraken voor de gehele Noordzee gelden.

Minister Harbers: ‘Eén van de grote uitdagingen op de Noordzee is de ruimte. Elk land wil dat er ruimte blijft voor schepen, maar ook dat er duurzame energie komt en dat de zee een gezond leefgebied is voor vogels, vissen en zoogdieren. Ik zie dat we die uitdagingen met z’n allen veel efficiënter kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat wij aan onze grens geen windpark aanleggen als Duitsland aan zijn zijde een scheepvaartroute plant. De afspraken van vandaag zijn een eerste stap naar het veel beter gebruiken van de ruimte die er is.’

Internationaal voorbeeld

Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ondertekenden een verzameling aan werkafspraken. Onder de naam Greater North Sea Basin Initiative (GNSBI) richten zij hun overheidsstructuren zodanig in, dat landen én sectoren elkaar sneller en beter kunnen vinden. Op die manier is het eenvoudiger kennis te delen, bijvoorbeeld over de toekomstperspectieven van de visserij of over het gezamenlijke effect van bijvoorbeeld windparken, zandwinning en scheepvaart. Eerder heeft de Europese Commissie al aangegeven dat GNSBI een voorbeeld is voor de rest van Europa over hoe ruimtelijke planning internationaal kan worden geoptimaliseerd.

Bakermat

Minister Harbers refereerde in zijn speech dat de Noordzee historisch gezien de bakermat van onze gedeelde cultuur en onze collectieve rijkdom is door handel en ontdekkingsreizen: ‘Maar het is ook een waardevol natuurgebied en een van de drukst bevaren zeegebieden ter wereld. Ook herbergt de zee complexe netwerken van scheepvaartroutes en onderzeese kabels. En tegelijkertijd is het een uniek ecosysteem, rijk aan biodiversiteit.’

Tegen 2050 zullen er meer dan 25.000 offshore windturbines zijn die groene energie opwekken. Maar volgens de landen zullen dan ook de belangen van de visserij en de mariene ecosystemen in evenwicht zijn. En de scheepvaart op de Noordzee zal intensiever en groener zijn geworden. ‘We zijn ambitieus en we hebben elke kubieke meter van de Noordzee nodig om onze doelen te bereiken. Het OSPAR kwaliteitsrapport heeft ons gewaarschuwd voor de ecologische toestand van de Noordzee’, aldus Harbers. Hij doelt daarmee op een internationaal oceaanonderzoek, waarin is vastgesteld dat de Noordzee onder invloed van de menselijke CO2-uitstoot snel verzuurd. Dit heeft ernstige gevolgen voor het leven in zee. Onder meer kalkskeletten en koraalriffen lossen op en sterven in een zuur milieu.

Geïntegreerde benadering

De Noordzeelanden zijn het unaniem met Harbers eens dat een geïntegreerde benadering van de Noordzee nodig is. Na een gezamenlijke probleemanalyse in Parijs en de technische sessie in Hamburg worden nu de eerste contouren van het initiatief duidelijk zichtbaar, waarop de negen landen overgingen tot ondertekening van de ‘ministeriële conclusies’ van deze top.

De Noordzeetop krijgt volgend jaar een vervolg, waarbij België als gastheer zal optreden.