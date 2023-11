Ad Koppejan wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter KBN

De Binnenvaartkrant meldde eerder vandaag dat Koppejan de beoogde opvolger van Paul Goris zou zijn. Koppejan was van 2006 tot 2012 Tweede Kamerlid namens het CDA. Hij was onder meer woordvoerder visserij- en waterbeleid. Voordat Koppejan de Kamer inkwam was hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam, als projectmanager en hoofd communicatie. Na zijn periode in de Tweede Kamer was hij in verschillende rollen actief als bestuurder en toezichthouder.

Aankomende vrijdag (24 november) heeft de branchevereniging een Algemene Ledenvergadering. Daar wordt Koppejan voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Vertrekkende voorzitter

De huidige voorzitter, Paul Goris, gaf eind mei aan dat hij eind 2023 bij KBN vertrekt. Goris was eerst actief voor het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en is sinds de fusie voorzitter van KBN. ‘Komend vanuit het CBRB merk ik dat voor een verdergaande integratie en vooral om het beste voor alle leden te kunnen betekenen, er nu een voorzitter moet komen die niet zijn of haar oorsprong heeft in een van de fusie-verenigingen. Het is van belang dat we met een voorzitter van buiten de gefuseerde verenigingen de klus kunnen afmaken. Deze mooie vereniging verdient dat’, zegt Goris.

KBN moet ook op zoek naar een nieuwe directeur. Rob Leussink maakte eerder deze week bekend eind dit jaar de branchevereniging te verlaten. Maira van Helvoirt is per direct benoemd tot waarnemend directeur.