Databank Koopvaardij wint Maritime Achievement Award: ‘Top zichtbaarheid’

20.000 namen

Juryvoorzitter Annet Koster van de Maritime Awards, is enthousiast over de Databank Koopvaardij. De Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 is volgens haar de terechte winnaar van de Maritime Achievement Award 2023. Ze zegt hierover: ‘Met deze prijs willen we hét initiatief dat het maritieme bij het brede publiek zichtbaar heeft gemaakt in het zonnetje zetten. En dat is precies wat deze Databank heeft gedaan. Niet alleen door de data bij de mensen te krijgen met een muisklik, ook door de hele PR-machine er omheen. Top zichtbaarheid!’