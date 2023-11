Jubilieumjaar KNRM begonnen

Speciale aandacht is er voor search and rescue (SAR) op 45 reddingstations, kusthulpverlening, strandbewaking op de Friese Waddeneilanden door lifeguards en de wereldwijde medische adviezen aan zeevarenden van de Radio Medische Dienst. In die 200 jaar heeft de KNRM naar eigen zeggen meer dan 130.000 mensen gered.

Tot in 1824 bestond er langs de kust geen reddingsorganisatie. Door een storm vergingen dat jaar veel schepen. Schipbreukelingen maar ook enkele kustbewoners die te hulp schoten verdronken. Dat leidde tot de oprichting van een zelfstandige organisatie. Er is in die twee eeuwen heel veel veranderd: van roeireddingboten naar snelle motorreddingboten, en van kurken reddingsvesten naar speciale overlevingspakken.

KNRM‘ers doen nog steeds hun werk vrijwillig en kosteloos – de organisatie is afhankelijk van donaties, nalatenschappen en giften. Het jubileumjaar wordt dan ook aangegrepen om de organisatie nog bekender te maken.

Het feestprogramma staat in het teken van het vieren en gedenken van het reddingswerk en de redders van de KNRM. Zo opent volgend jaar een expositie in twaalf maritieme musea, komt er een podcastserie met reddingsverhalen, en is er in een YouTube-serie aandacht voor de opleiding van een bemanningslid.