Griekse en Chinese rederijen hebben 34% van de wereldvloot in handen

De Grieken en de Chinezen zijn in tonnage uitgedrukt de grootste vlooteigenaren ter wereld. De wereldvloot bestaat uit 61.000 vrachtschepen. De totale capaciteit in DWT bedraagt 2.200 miljoen ton. De schepen in Griekse en Chinese handen dragen daar voor 34% aan bij.

De maritieme dienstverlener Bimco schrijft in een rapport over de wereldvloot aan cargo schepen dat het bezit van de schepen nog steeds erg gefragmenteerd is. De gemiddelde rederij bezit slechts een paar schepen. Griekenland is al vele jaren het belangrijkste land in de scheepvaartindustrie. De Grieken hebben 19% van de vloot in handen (gemeten in DWT). De rol van China op de wereldzeeën is de laatste jaren snel gegroeid en bedraagt nu 15% volgens Bimco.

Cosco

Bimco bekeek de bulkschepen, tankers, gastankers, containerschepen en ‘general cargoschepen.’ Daar valt op dat Griekenland bijna een kwart van de (23%) tankercapaciteit beheerst. China bezit 7% van de tankercapaciteit maar overtreft Griekenland ruim waar het gaat om containerschepen (17% tegen Griekenland 7%). De Chinese staatsrederij Cosco Shipping is verre weg de grootste scheepseigenaar en bezit bijna de helft van de Chinese scheepscapaciteit.

LNG

De onderzoekers verwachten dat de Chinese vloot harder zal groeien dan die van de Grieken. De Chinezen hebben ruimschoots meer orders uitstaan bij de scheepswerven (21% meer). De Grieken zoeken vervanging en uitbreiding vaker op de markt van gebruikte schepen. Bimco constateert grote groei van de orders voor LNG-tankers en Pure Car Carriers (PCC). Vooral de Chinezen zetten met hun werforders hoog in op dit type schepen.

