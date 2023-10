Nog grotere zeeschepen naar Antwerpen dankzij nieuw diepterecord Westerschelde

Het vorige diepterecord van 19 juli 2022 stond op naam van het containerschip MSC Diletta met een diepgang van 15,90 meter. De nieuwe recordhouder kwam uit Portugal en meerde af bij MPET (MSC PSA European Terminal) in het Deurganckdok.

‘Een diepgang van 16 meter maakt dat we ons nog sterker kunnen profileren op het Verre Oosten, waar de grootste schepen varen’, aldus havenschepen Annick De Ridder van Antwerpen en tevens voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. ‘Zo versterken we onze positie als eerste aanloophaven. Dat levert ons concurrentieel voordeel op én bestendigt onze positie als wereldhaven.’

Om deze mijlpaal te bereiken, werden verschillende proefvaarten gemaakt waarbij de maximale diepgang geleidelijk werd verhoogd naar 16 meter. In 2016 konden schepen met een diepgang van 13,10 meter tij-onafhankelijk over de Westerschelde varen. Door nog nauwkeurigere berekeningen en verdieping (in 2010) wordt nu 16 meter gehaald. De verruiming geldt alleen voor containerschepen die naar het Deurganckdok varen.

Lees ook: Goederenoverslag Antwerpen-Brugge daalt in eerste halfjaar naar 139 miljoen ton Lees ook: Containerreus MSC Tessa breekt records in Rotterdam en Antwerpen