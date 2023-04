Containerreus MSC Tessa breekt records in Rotterdam en Antwerpen

Het grootste containerschip ooit in Rotterdam, de MSC Tessa (24.114 teu), ligt momenteel voor de wal bij de APM Terminal. Het vertrekt later deze week naar Antwerpen en breekt ook daar het record. Records die overigens niet lang zullen blijven staan.

De MSC Tessa is 400 meter lang en 62 meter breed en is bezig met haar maidentrip. Het schip is gebouwd op de Chinese Hudong Zhonghua scheepswerf. Met haar capaciteit van 24.114 teu stoot ze de Ever Alot (24.004 teu) van de troon in Rotterdam.

Zelf verliest ze ook al snel die eerste plek. Deze lente wordt de MSC Irina verwacht in Rotterdam. Dit eveneens 400 meter lange containerschip heeft een capaciteit van 24.346 teu. Daarmee is het, samen met haar zusterschip MSC Loretta, het grootste containerschip ter wereld. De MSC Irina is momenteel vanuit Singapore onderweg naar het Suezkanaal.

Achterschip

De schepen van de Zwitserse rederij verschillen qua lengte en breedte niet van andere containerreuzen die al in de vaart zijn. De rompvormĀ is echter anders. De MSC-schepen hebben een minder spits toelopend achterschip dan bijvoorbeeld de schepen van Maersk.

De MSC Tessa vertrekt een dezer dagen richting Antwerpen. Het is het grootste schip ooit dat de Westerschelde over vaart en dus ook het grootste containerschip ooit in Antwerpen. Die titel moet het schip ook al snel uit handen geven. In mei wordt de MSC Loretta verwacht in Antwerpen, die net als de MSC Irina 24.346 teu kan meenemen.

