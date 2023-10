Kan Marin de binnenvaart in India groot maken?

India wil de vele waterwegen door het land beter benutten. Nu gaat 2% van de goederen over de waterwegen en dat moet omhoog met het oog op duurzaamheid. Dat gaat niet lukken met de huidige vloot van 1500 binnenvaartschepen en dus moeten er nieuwe schepen komen. De Indiase scheepswerven schakelen daarvoor het Nederlandse onderzoeksinstituut Marin in.

India en Nederland ondertekenden april van dit jaar een Memorandum of Understanding. Het idee hierachter is dat de landen hebben uitgesproken een samenwerking aan te willen gaan op maritiem gebied. India heeft Nederland aangewezen als kennisland op dat gebied. Kennis die India nodig heeft, want de Indiase overheid wil meer gebruik maken van het maritieme.

14.500 kilometer aan vaarwegen

Onderdeel daarvan is de binnenvaart in India, die is nu mager. 1500 binnenvaartschepen vervoeren zo’n 2% van de goederen. Ter vergelijking, in Nederland vervoeren 6000 binnenvaartschepen zo’n 30% van de goederen. India wil dit potentieel veel meer benutten en schakelt daarvoor de hulp van het Nederlandse Marin in. Het land heeft 14.500 kilometer aan vaarwegen, de belangrijkste daarvan is de Ganges. Deze 1620 kilometer lange rivier wordt voorbereid voor schepen met een capaciteit van 1500 ton 2000 ton.

Anders dan nu in Oekraïne gebeurt is het geen mogelijkheid voor India oude Nederlandse binnenvaartschepen over te nemen. Om zo op een snelle manier de capaciteit te vergroten. Er is namelijk een verbod op binnenvaartschepen ouder dan 25 jaar over de Indiase wateren. Daarbovenop komt dat de binnenvaart bijdraagt aan een vermindering van de uitstoot. ‘Niet alleen ziet India potentie in het vervoer over water. Ze zijn zich er ook van bewust dat dit groen moet gebeuren’, vertelt Nicole van Spronsen, projectmanager Binnenvaart bij het Marin. Van Spronsen reisde al twee keer af naar India. Marin gaat daar in gesprek met de scheepsbouwers. ‘Wij hebben kennis over duurzame binnenvaart, die willen we graag overbrengen.’

Voorfase

Voor het onderzoeksinstituut zit hier natuurlijk ook een voordeel aan. ‘Wij kunnen dan weer leren van hoe de binnenvaart zich vervolgens daar ontwikkeld. De schepen die daar groen gaan varen leveren houden we in de gaten dat levert interessante inzichten op.’ De samenwerking met Indiase scheepsbouwers is nog in een voorfase, vertelt Van Spronsen. ‘Maar er zit haast bij. India heeft maritieme doelen opgesteld voor 2030, daar speelt de binnenvaart een belangrijke rol in.’

