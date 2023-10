Jan de Nul bestelt grootste kabellegschip ter wereld

kabelspanningen tot 150 ton

Jan De Nul Group heeft straks het grootste kabellegschip ter wereld. Het Belgische bedrijf heeft Fleeming Jenkin, bij de CMHI Haimen-scheepswerf. Het schip heeft een kabeltransportcapaciteit van 28.000 ton en ondersteunt bij het installeren van kabels over langere afstanden en in diepere wateren. De oplevering van het schip is voorzien voor 2026.