Volvo Penta ontwikkelt efficiënte voortstuwingen voor offshore

Volvo Penta heeft voor snelle professionele zeeschepen en superjachten van 25 tot meer dan 55 meter een nieuw zwaarder IPS-platform ontwikkeld, het Inboard Performance System (IPS) 40. Het komt in 2025 op de markt en is geschikt voor diesel-, hybride- of volledig elektrische aandrijving.

Bij het 20 jaar geleden voor snelle jachten ontwikkelde IPS-systeem van Volvo Penta drijft een dieselmotor een contraroterende roerpropeller aan waarvan de propellers voor de behuizing en de staart hangen. De propellers trekken dus aan het schip in plaats van het te duwen. De vrije aanstroming van water naar de schroeven die dat oplevert, zorgt volgens Volvo Penta voor een fikse efficiëntieverbetering en hoger comfort bij snelheden van 12 tot 40 knopen.

Twee ingangen

Bijzonder aan het in ontwikkeling zijnde IPS 40 is, dat er twee aandrijvingsingangen op zitten. Dat maakt het mogelijk twee motoren te gebruiken voor de aandrijving van de schroeven. Wanneer de IPS 40 in 2025 in productie wordt genomen zal het systeem in eerste instantie worden aangeboden met twee Volvo Penta D13-motoren met een nabehandelingssysteem waarmee ze voldoen aan de IMO Tier III-normen.

Het IPS 40-platform is echter voorbereid op aandrijving door één diesel- en één elektromotor of aandrijving door twee elektromotoren. Dat maakt een hybride of volledig elektrische aandrijving van de contraroterende schroeven mogelijk. De verbrandingsmotoren kunnen desgewenst op hernieuwbare brandstoffen draaien. Het IPS 40-platform wordt aangeboden als duo-, triple- of quad-systeem.

Volledig Volvo

Volgens Johan Inden, president van Volvo Penta wordt het pakket van motor tot schroef en roer, volledig door Volvo Penta geleverd, geverifieerd en onderhouden.

Justin Post, director Marine Sales voor de Benelux bij Volvo Penta ziet goede toepassingsmogelijkheden voor dit systeem in de offshore-sector. ‘In de windsector staat nu al in contracten dat CTV’s (Crew Transfer Vessel) hybride moeten zijn. Daarvoor is het nieuwe IPS 40-systeem zeer geschikt. Een CTV vaart volle kracht naar een windpark om onderhoudspersoneel af te zetten en ligt vervolgens acht uur licht belast in het windpark. Aan het eind van de werkdag vaart de CTV weer vol gas terug naar de haven. Het zijn vaak catamarans, zodat je minimaal twee aandrijfsystemen met vier motoren nodig hebt. Je hebt twee piekmomenten met een zware belasting en een lange periode met weinig belasting. Met een hybride systeem kun je bij lage belasting dieselmotoren uitzetten en alleen de elektromotoren gebruiken om in positie te blijven.’

Hybride sterndrive-systeem

Volvo Penta heeft onlangs in het hoge noorden ook een eerste testfase afgerond met een hybride DPI-systeem, een al langer in dieseluitvoering verkrijgbare hekdrive voor snelle kleine schepen. Bij de testen werd een D4 dieselmotor gecombineerd met een door batterijen aangedreven elektromotor, die ook als generator voor het opladen van de batterijen kan worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk volledig op diesel, volledig elektrisch of op een combinatie van beide te varen, wanneer kort veel vermogen nodig is. Bijvoorbeeld om een schip in plané te brengen. ‘Wanneer het schip planeert daalt de vermogensvraag sterk en kunnen de accu’s weer worden opgeladen’, zegt Post. ‘Dat maakt het mogelijk een lichtere dieselmotor te gebruiken in combinatie met een relatief klein accupakket.

‘De lessen die in Noorwegen zijn geleerd gebruiken we nu voor testfase twee. Zo stonden er in eerste instantie twee accupaketten in de testboot. We merkten dat dat teveel was, waarna we er een uit hebben gehaald. Daardoor werd de boot lichter en gebruikte minder brandstof. In samenwerking met Beneteau gaan we nu in een volgende fase gebruikers-feedback verzamelen.’

De voortstuwings-installatie wordt aangestuurd door het Volvo Penta Electronic Vessel Control-systeem. ‘Dat zorgt ervoor dat het hybride systeem de mogelijkheden altijd optimaal benut’, zegt Post.

Binnenvaart

Voor gebruik in de binnenvaart heeft Volvo Penta de D8 en D13 Stage V-gecertificeerd voor vermogens tot 299 kW. Tot dit vermogen kunnen de motoren toe met alleen een SCR-katalysator. Voor vermogens boven 300 kW heeft Volvo Penta de motor niet gecertificeerd.

De zwaardere Volvo D16 is evenmin Stage V-gecertificeerd door de Zweedse fabriek. De D16 wordt echter wel met Stage V-certificaat geleverd door Haisma Scheeps- & Industriemotoren in Harlingen. Deze dealer heeft de D16 met steun van Damen Shipyards een volledige 2500 uur durende certificeringsprocedure laten doorlopen. Damen neemt er op voorhand 12 af. ‘Het wordt een volledig gecertificeerde Stage V-motor voor de binnenvaart’, aldus Haisma. ‘De motor krijgt in Stage V-uitvoering een vermogen van 650 tot 850 pk. De testen op de testbank zijn in januari afgerond. We wachten alleen nog op het Europese certificaat. In totaal hebben we er al 22 verkocht.’ Haisma maakt zich geen zorgen over de vraag naar Stage V D16-motoren. ‘We hebben een eigen nabehandelingssysteem met eigen software, aldus Haisma, die op dit moment nog niet teveel aandacht voor de nieuwe Volvo-Haisma motor wil. ‘De motoren waarvoor we nu opdrachten hebben moeten allemaal in de loop van volgend jaar worden geleverd. Daar zit ook een schip uit Portugal bij en een aantal slepers. We beginnen straks met de 12 motoren voor Damen.’

De Stage V-gecertificeerde industrieversie van de D13 van Volvo Penta kan door Visscher Scheepsreparatie uit Sliedrecht in een gemariniseerde versie worden geleverd in vermogens boven 300 kW.

Volvo Penta Stationsweg 2, 4153 RD Beesd

T: 088 88 23 300 I: www.volvopenta.nl https://www.volvopenta.com/marine https://www.haismascheepsmotoren.nl/ http://www.visscherscheepsrep.nl/