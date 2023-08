FPS Waal naar werf Holland Shipyards Group voor ombouw waterstof

De ombouw van het 110 meter lange containerschip duurt naar verwachting vijf maanden. De op gasolie draaiende dieselmotoren worden vervangen door een emissieloos aandrijfsysteem met waterstof-brandstofcellen. Het is het tweede schip van FPS dat wordt omgebouwd naar waterstof. Eind mei bracht de rederij de H2 Barge 1 in de vaart, het eerste binnenvaartschip op waterstof.

Voor de FPS Waal heeft de rederij een ander merk brandstofcellen gekozen dan voor de H2 Barge 1. Nu worden er zes FCwave-modules van Ballard met een capaciteit van 1200 kW ingebouwd. Aan boord van de voorganger staan Nedstack brandstofcellen. Over die keuze zei oprichter van FPS Huib van de Grijspaarde eerder het volgende: ‘Het systeem van Ballard is qua formaat kleiner en bovendien goedkoper. Het toont aan hoe snel de markt zich ontwikkelt. We blijven telkens kijken naar de beste optie.’

H2 Barge 1

Wanneer de FPS Waal in de vaart komt, gaat ze containers vervoeren tussen Rotterdam en Duisburg. De containercapaciteit is 200 teu. Ook is er de mogelijkheid uit te breiden met een duwbak.

De voorganger van de FPS Waal ging vorig jaar naar de werf onder de naam FPS Maas. Het schip kwam vervolgens in de vaart onder de naam H2 Barge 1, het schip vaart voor Nike. Voor wie de FPS Waal gaat varen én met welke naam dat gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Bekend is dat Future Proof Shipping na de FPS Waal ook de FPS Rijn laat ombouwen. Een blik op MarineTraffic leert echter dat er ook een vierde schip aan zit te komen. De Margreta is door de rederij hernoemd FPS IJssel. Wanneer dit schip wordt omgebouwd is onbekend. Het doel van FPS is om binnen vijf jaar 25 emissieloze schepen in de vaart te hebben, allemaal omgebouwde schepen.

