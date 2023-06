Titanic-duikboot vermist met miljardair Hamish Harding aan boord

De Amerikaanse kustwacht is een zoektocht gestart, waarbij de Canadezen helpen. Het duikbootje zou een capaciteit hebben van vijf personen.

‘We onderzoeken en mobiliseren alle opties om de bemanning veilig terug te brengen,’ zegt OceanGate Expeditions. “Onze volledige aandacht gaat uit naar de bemanningsleden in de duikboot en hun families. We werken aan de veilige terugkeer van de bemanningsleden.”

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success – thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 1, 2023