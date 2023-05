Reder Bertram Rickmers (71) overlijdt na val

De Duitse reder Bertram Rickmers is overleden als gevolg van een val van een trap in zijn huis. Dat gebeurde in de vroege uren van maandag 22 mei op de 60 e verjaardag van zijn vrouw Franziska. Rickmers was 71 jaar en lid van een van de bekendste redersfamilies van Duitsland, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1834. Saillant detail: in 2003 kwam de moeder van Rickmers ook om het leven door de val van een trap in haar huis.

Bertram Rickmers begon in 1982 met zijn broer Erwin een bedrijf in scheepsfinancieringen voor reders en scheepsfondsen voor particulieren. Na enkele jaren braken de broers met elkaar en begon Bertram een rederij. Die bouwde hij al snel uit, op het hoogtepunt had hij een vloot van 130 schepen. Ook broer Erwin richtte een rederij op, ER Capital Holding, en groeide tot een kleine 100 schepen. Na de crisis van 2008 kwam Bertrams bedrijf, Rickmers Holding AG, in moeilijkheden. In april 2016 maakten de broers bekend dat zij, om sterker te staan in een zwakke markt, hun bedrijven zouden samenvoegen tot een rederij met 220 schepen. Het resultaat van de aankondiging was dat de aandelen van Rickmers Holding fors stegen. Een half jaar later werd het plan echter gecanceld en stortte de koers in.

Faillissement

Kort daarop ging de Singaporese tak van het bedrijf failliet en sleepte uiteindelijk Rickmers Holding mee. Dat gebeurde nadat de HSH Nordbank een saneringsplan had afgewezen, ook al had Rickmers 75% van zijn aandelen overgedragen en tientallen miljoenen uit zijn privévermogen in het bedrijf gepompt.

Over de afwikkeling van het faillissement en de rol die de curator daarbij speelde loopt nog steeds een procedure bij de faillissementsrechtbank in Hamburg. Begin dit jaar werd op aandrang van de schuldeisers een expert benoemd die moet onderzoeken of banken aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het totaalbedrag dat schuldeisers hebben ingediend bedraagt 1,1 miljard euro. Ook werd in april dit jaar nog aangifte gedaan door een individuele investeerder tegen Bertram Rickmers. De indiener van de aangifte, een Hamburger zakenman, zegt dat Rickmers kort voor het faillissement 36,5 miljoen euro uit het bedrijf heeft onttrokken om persoonlijke schulden te betalen.

Opnieuw beginnen

Twee jaar na het faillissement pakte Rickmers de draad weer op en stortte zich met hulp van zijn familie op de rederij Asian Spirit Steamship Company met hoofdkantoor in Hamburg. Zijn zoon Rickmer Clasen Rickmers zit ook in de driekoppige directie. De rederij beschikt over 11 schepen van 1104 teu feederschepen tot 4255 teu Panamaxen. De ruggengraat van het bedrijf wordt gevormd door zes Eco 16 Feeders met en capaciteit van 1162 teu.

