Den Helder wordt voorbereid op nieuwe generatie marineschepen

De Nieuwe Haven in Den Helder krijgt 750 meter aanvullende kaderuimte, dat schrijft staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer . Daarmee wordt de afmeercapaciteit uitgebreid en Den Helder voorbereid op marineschepen van de toekomst.

Voor het project ‘Uitbreiding afmeercapacitieit’ moet 12.000 vierkante meter land worden gewonnen. De Nieuwe Haven in Den Helder krijgt daardoor meer kaderuimte. Die is nodig, omdat bijna de gehele vloot van de Koninklijke Marine wordt vervangen. Zoals de mijnenbestrijdingsvaartuigen, LC-fregatten en M-fregatten die worden vervangen door grotere schepen. Ook komt de CSS Den Helder eraan. Dit Combat Support Ship is 180 meter lang en gaat in 2024 proefvaren. Dat is een uitbreiding van de vloot.

De schepen worden groter en ‘tegelijkertijd zijn veiligheidseisen veranderd, waardoor het naast elkaar afmeren van marineschepen met veel munitie aan boord is beperkt’, schrijft Van der Maat. ‘De marine van de toekomst kan niet zonder moderne haven met voldoende capaciteit om schepen te kunnen afmeren en onderhouden.’

Den Helder is voor bijna de voltallige marinevloot de thuishaven. Alleen de Zr.Ms. Pelikaan, het ondersteuningsvaartuig in het Caribisch Gebied, is gestationeerd op Curaçao. De Nieuwe Haven wordt ook als uitvalsbasis gebruikt door de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Van der Maat verwacht dat het project in 2029 wordt opgeleverd. Het projectbudget bedraagt tussen de 100 miljoen en de 250 miljoen euro.

