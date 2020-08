Schuttevaer Premium Miljoenenboete voor marineschepen in Nieuwe Haven Den Helder Facebook

DEN HELDER 24 augustus 2020, 15:30

Marineschepen mogen dit jaar nog zonder omgevingsvergunning ligplaats kiezen in de Nieuwe Haven in Den Helder. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgeschort, waarbij de Koninklijke Marine een ligplaatsverbod met een miljoen euro boete per maand kreeg opgelegd.