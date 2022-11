Smart shipping op oude schepen met jonge mensen

Dutch Cargo Purchase heeft een eigen vloot van drie Kempenaren: de Roos, de Expecto en de Carmen. Het zijn oudere schepen, gebouwd tussen 1956 en 1965. Aan boord is veel aandacht voor smart shipping. Als zich iets nieuws met potentie aandient, dan wordt het eerst op één van de drie schepen gebruikt voordat de andere twee in aanmerking komen.

‘Neem de black box-technologie’, zegt Carmen Vennik. ‘Dit systeem geeft ons meer inzichten en bespaart ons het zelf uitzoeken van veel informatie. Als er onverhoopt een ongeval plaatsvindt dan kunnen we echt alle gegevens terughalen om de oorzaak vast te stellen. En in de toekomst stelt dit systeem ons in staat om de CO2-uitstoot van de schepen in kaart te brengen. Op de Expecto werkt dit goed, dus de Roos beschikt er intussen ook over en de Carmen volgt binnenkort.’

Groot voordeel

Dat de schepen allemaal zo rond de zeventig jaar oud zijn, heeft voor het toepassen van nieuwe systemen voordelen en nadelen. ‘Niet alles past, in de kabelgoten is soms gewoon geen ruimte meer’, noemt Vennik een nadeel. Daar staat echter een grote pre tegenover. ’Als je oude schepen kunt moderniseren, spaart dat de investering in nieuwe schepen uit. En met ombouw kun je ook jongere schepen dan die van ons up-to-date maken.’

Bijkomend voordeel: de drie schepen worden door jonge mensen bemand. ‘Ze vinden het leuk om op dit scheepstype te werken maar gaan tegelijk heel makkelijk mee in digitalisering en modernisering. We sorteren met onze bemanningen ook al voor op de reductie van de CO2-uitstoot die in de toekomst steeds belangrijker wordt.’

Genoeg werk, te weinig nieuwbouw

Tijdens het Smart Shipping Event op 1 december vertelt Carmen Vennik over de nieuwe inzichten die DCP met oude schepen opdoet. ‘Onze vorm van scheepvaart wordt soms als uitstervend gezien, maar we doen er alles aan om up to date te blijven en er is genoeg vracht en werk voor de schepen waar wij mee varen. Tegelijk wil ik er de aandacht op vestigen dat deze schepen een keer te oud worden, terwijl er nauwelijks nieuwbouw plaatsvindt. Dat is zorgwekkend, want smart shipping gaat nu én in de toekomst net zo goed over kleine schepen.’

