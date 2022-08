Te zwaar beladen schip aan de grond bij Nijmegen

Het met kolen beladen binnenvaartschip Harley is woensdagochtend 24 augustus op de Waal bij Nijmegen aan de grond gelopen. Volgens Rijkswaterstaat was het Duitse schip te zwaar beladen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Duits kolenschip vastloopt op de Waal.

De minst gepeilde diepte op de Waal is momenteel 1,80 meter, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. ‘Het schip had een diepgang van 2,10 meter.’

Het incident gebeurde woensdagochtend. ‘Inmiddels is het weer losgekomen en op eigen kracht onderweg naar het Maas-Waalkanaal. Daar moet het wachten tot de minst gepeilde diepte hoger is.’

Volgens de woordvoerder heeft de Harley geen noemenswaardige schade overgehouden aan het incident. Het Duitse kolenschip was die nacht vertrokken vanuit Ochten.

Lekgestoten

Afgelopen weekend raakte een ander schip iets op de rivierbodem, waardoor een lek ontstond in het vlak ter hoogte van de machinekamer. De brandweer moest eraan te pas komen om het water uit de machinekamer te pompen. Ook in dit geval betrof het een Duits schip, de Ruhrpott, dat met een lading kolen in de opvaart was. Rijkswaterstaat meldde aan De Gelderlander dat het schip ‘fors te zwaar beladen‘ was.

