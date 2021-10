Bunkerprijzen schieten met 20% omhoog door Europese wet FQD Facebook

De prijs voor gasolie in de binnenvaart stijgt volgend jaar met bijna 20%. Voor een gemiddelde bunkering komt dat neer op 2500 euro extra, zo schrijft brancheorganisatie NOVE in een brandbrief. Die stijging is direct gevolg van de Europese wet FQD die regelt dat scheepsbrandstof minder CO2-uitstoot mag veroorzaken per 1 januari 2022.

De Europese richtlijn Brandstofkwaliteit bepaalt dat er 6% reductie moet zijn op de CO2 uitstoot via de brandstof van de binnenvaart. Die reductie kan op twee manieren: door fysiek bijmengen van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld FAME. Maar daar bestaat veel weerstand over bij de schippers. De andere manier is administratief via Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE).