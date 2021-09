Royal Huismans superjacht Project 405 in afbouw Facebook

Twitter

Email Vollenhove 16 september 2021, 18:00

Het 46 meter lange Project 405 van Royal Huisman is in de afbouwfase aangekomen. Op de werf in Vollenhove was het bijzonder lichte schip goed te zien.

1 / 1 Project 405 wordt gedraaid. (Foto Royal Huisman / Tom van Oossanen) Project 405 wordt gedraaid. (Foto Royal Huisman / Tom van Oossanen)

Het schip is relatief licht. Dit komt door de nieuwe ‘featherlight’ methode van Royal Huisman. Het jacht is 11% lichter dan wanneer de, tot voorheen normale, bouwmethode gebruikt wordt. Er is in de bouw vooral gebruik gemaakt van aluminium en carbon.

Project 405 is een performance cruiser en het jacht biedt de combinatie tussen comfort en het meedoen aan wedstrijden, regattas. Het ontwerp is van Reichel / Pugh Yacht Design. Het jacht wordt in 2022 opgeleverd.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)