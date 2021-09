Schipper Den Boer mag eindelijk door Slowaakse sluis, maar wel zonder Rijnpatent Facebook

Twitter

Email GABCIKOVO 06 september 2021, 12:00

Schipper Michel den Boer is voorlopig zijn Rijnpatent kwijt. Die is ingenomen door de lokale autoriteiten nadat hij 13 uur lang voor een Slowaakse sluis bleef liggen. Dat deed Den Boer, omdat hij passagiersschepen moest voorlaten bij de sluis.

1 / 1 Beelden vanuit de stuurhut toen schipper Michel den Boer daar al acht uur lang lag. (Foto Michel den Boer) Beelden vanuit de stuurhut toen schipper Michel den Boer daar al acht uur lang lag. (Foto Michel den Boer)

Zijn schip Sjef vaart inmiddels, maar schipper Den Boer heeft geen Rijnpatent meer. Hij heeft nu een advocaat in de Slowaakse hoofdstad Bratislava die deze probeert terug te krijgen. ‘Zij mogen mijn Rijnpatent helemaal niet innemen.’ Het patent werd ingenomen met de reden dat de schipper een gevaar voor de scheepvaart was. Echter is dat volgens Den Boer niet het geval: ‘Zij maken er zelf zo’n circus van.’ Ook heeft de schipper een factuur opgesteld voor de in totaal 26 uur aan wachttijd.

Daarnaast heeft de schipper contact met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer. Zij hebben voor hem de Donaucommissie ingelicht over wat er gebeurd is.

Acht uur lang

Vrijdagochtend kwam de schipper als tweede aan bij de sluis, maar de sluiswachter liet hem weten dat hij een rondje moest wachten. Eerst mochten de passagiersschepen. ‘Een van die passagiersschepen lag een kilometer achter mij en een andere zelfs vier kilometer’, vertelde de schipper van Sjef.

Doordat hij voor de sluis bleef liggen konden er geen andere schepen in, en de sluiswachter hield voor Den Boer de sluis gesloten. Politie en douane kwamen bij de schipper aan boord en probeerde van alles om hem van boord te krijgen. ‘Ik heb een alcoholtest moeten doen en een drugstest, beide negatief.’

Vrijdagavond werd uiteindelijk wel zijn Rijnpatent ingenomen en ging de schipper ook uit de weg. ‘Er stonden toen twintig man in mijn stuurhut die allemaal de druk opvoerde.’ Hij liet de passagiersschepen dus voor om te voorkomen dat hij gearresteerd zou worden. ‘Ik had weinig zin in een nacht in een Slowaakse sluis voor mijn bemanning, mijn vrouw en ikzelf.’

Toen hij op zaterdagochtend om 6:00 uur wilde uitvaren moest er eerst politie aan boord voor controle. ‘Die hebben ons nog even vier uur laten wachten, maar rond een uurtje of 10 mochten we dan toch door de sluis.’ Aan boord was een loods aanwezig die het schip nog wel mocht bevaren.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)