Toch sociaal plan voor Nederlandse zeevarenden bij tankrederij Essberger

De Duitse tankerrederij John T. Essberger heeft met zeevarendenvakbond Nautilus toch een sociaal plan uitonderhandeld voor voor Nederlandse zeevarenden die zonder werk komen te zitten door de verkoop van drie schepen, begin juni, die onder Nederlandse vlag voeren.

‘Op 19 mei kregen wij het sombere bericht van John T. Essberger (Essberger) dat men besloten had om drie schepen te verkopen, namelijk de Alcedo, Ardea en Dutch Faith. De overdracht van deze schepen zou gaan plaatsvinden in de maand juni. Omdat er geen vervangende tonnage onder NL-vlag wordt gebracht, werd ook bericht dat er 28 werknemers gedwongen hun baan zouden verliezen als gevolg van deze verkoop. Het aantal van 28 gedwongen ontslagen kon later worden verminderd tot 21′, schrijft Nautilus.

Nautilus bestuurder Bert Klein: ‘In eerste instantie wilde de werkgever niet inhoudelijk in gesprek over behoud van werkgelegenheid. Ook wilde men geen gegevens overleggen waaruit nut en noodzaak van gedwongen ontslagen bleek. Pas in een veel later stadium, na de nodige internationale media aandacht, veranderde de werkgever van gedachten en is uiteindelijk een proces gevolgd, dat eigenlijk vanaf het allereerste begin gevolgd had moeten worden.’

Klein stelt dat John T. Essberger eerst ‘slecht communiceerde’ over de ontslagplannen, maar nu in gesprekken toch uitleg heeft gegeven over ‘nut en noodzaak’ van het banenverlies.

Dankzij publiciteit over de kwestie is er volgens Nautilus toenadering gekomen tussen de bond, de werknemers en de rederij.

Bert Klein: ‘Als Nautilus zullen wij er van onze kant alles aan blijven doen om de Nederlandse politiek te wijzen op het belang van een goed vestigingsklimaat voor reders in Nederland en om het onder Nederlandse vlag brengen van tonnage aantrekkelijk te houden. Zodat ook in de toekomst Nederland een belangrijke zeevarende natie blijft!’

Stolt Tankers en Essberger Tankers gaan hun parcel tankers in Europa onderbrengen in een nieuwe joint venture, meldt moederbedrijf Stolt-Nielssen in een persbericht. (Rene Quist)