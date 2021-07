Schuttevaer Premium Europese ambitie botst met vaarpraktijk Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 05 juli 2021, 09:16

Europa wil 25% meer vervoer over water in 2030 en 50% meer lading én emissievrije schepen in 2050. Maar in de praktijk krimpt het ladingaanbod voor de binnenvaart. En de energietransitie wil niet vlotten. Dat was te horen tijdens het ‘Inland Waterway Transport Event’ van de Europese Binnenvaart Unie (EBU) in Brussel.