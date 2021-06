Deense man vrijgesproken van moord op cruiseschip 34 jaar geleden Facebook

Twitter

Email Helsinki 30 juni 2021, 20:00

Een Finse rechtbank heeft woensdag een Deense man vrijgesproken van een moord op een cruiseschip op de Baltische zee in 1987. De verdachte werd in 2020 aangehouden nadat nieuwe informatie naar voren kwam in het onderzoek, maar is nu vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte krijgt een compensatie van 3000 euro.

1 / 1 Het plaats delict, de Viking Sally. (Foto Wikipedia) Het plaats delict, de Viking Sally. (Foto Wikipedia)

De verdachte was 18 jaar oud ten tijde van het misdrijf. Op 28 juli 1987 werden twee Duitse studenten met ernstige hoofdwonden gevonden aan boord van het schip Viking Sally, van de Finse rederij Viking Line. De 20-jarige Klaus Schelke stierf terwijl hij naar een ziekenhuis werd gebracht. Zijn vriendin, de toen 22-jarige Bettina Taxis, overleefde de gebeurtenis.

De moord is nog nooit opgelost, maar vorig jaar werd een Deense man opgepakt die tegen mensen zou hebben gezegd dat hij een moord had gepleegd en er mee weg was gekomen. De rechtbank vindt dat niet bewezen kan worden of hij dit meende. Ook zou de man hebben gezegd dat hij een lashamer had gebruikt. De aanklagers vonden dit opmerkelijk, omdat nooit is bekendgemaakt waarmee de studenten zijn aangevallen. De jury wees de aanklagers erop dat het moordwapen nooit is gevonden en de verdachte dus geen exclusieve informatie had.

De politie ondervroeg destijds iedereen aan boord. De passagierslijst was echter incompleet en er was een gebrek aan DNA- of camerabewijs. Hierdoor is de moord nooit opgelost.

Lees ook:

(ANP / JB)