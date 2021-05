Studio Schuttevaer: Is taal echt de grote boosdoener bij aanvaringen? Facebook

Volgens een rapport van Intergo speelt taal steeds vaker een rol bij aanvaringen. Zeker sinds de komst van meertalige bemanningen nemen de zorgen over de taalbeheersing toe. Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepsverzekeraar EOC, NNVO en Platform Zero Incidents zijn er van overtuigd dat in toekomst het onvermijdelijk is dat Engels als tweede taal z’n intrede doet in de binnenvaart. Maar veel schippers zien dat totaal niet zitten. Vanmiddag praten we in Studio Schuttevaer uitgebreid over de rol van taal en communicatie¬† aan boord. En is het echt zo dat Engels onvermijdelijk is?

1 / 1 De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP

In de studio zitten:  Hens van Buren (schipper), Wouter van der Geest (Panteia en ex-sluiswachter), Maurits van der Linde van Platform Zero Incidents namens BLN Schuttevaer, Andreas Keller (NNVO) en Gerrit Bedet (oud-tankschipper).

Kijk vanaf 16:00 uur live mee via de volgende link:

