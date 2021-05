Schuttevaer Premium Peter Korpershoek Havenondernemer van het Jaar 2020 Facebook

Twitter

ZWOLLE 20 mei 2021, 20:01

Peter Korpershoek is uitgeroepen tot Havenondernemer van het Jaar 2020. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner van Port of Zwolle. Korpershoek is werkzaam bij wegvervoerder Tielbeke.