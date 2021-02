Schuttevaer Premium Rechter: reder moet brandstof zelf laten testen Facebook

AMSTERDAM/ROTTERDAM 09 februari 2021, 07:00

Een rederij of kapitein neemt het risico aansprakelijk te worden gesteld als het zwavelgehalte in de bunkers niet deugt wanneer hij de geleverde brandstof niet zelf laat testen. Het maakt daarbij niet uit of testen lastig is of dat het normaal niet wordt gedaan.