De Gerlien bouwt coaster om tot zoutzuurtanker

ZWIJNDRECHT/DRUTEN 27 oktober 2020, 07:00

De tot tanker omgebouwde coaster Amadeus Titanium heeft afgelopen week proefgevaren vanuit Zwijndrecht. Scheepswerf De Gerlien van Tiem in Druten heeft het droge-ladingschip in minder dan zes maanden omgebouwd in opdracht van Hafen Gesellschaft Köln (HGK) Shipping.